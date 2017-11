I futures USA attendono Wall Street in leggero rialzo

(Teleborsa) - In lieve rialzo i principali futures statunitensi, a segnalare un avvio poco sopra la parità per Wall Street dopo la sessione poco mossa della vigilia.Bypassato l' aumento oltre le attese del deficit commerciale , gli investitori concentreranno la propria attenzione su due elementi clou: l'udienza di "conferma" davanti alla Commissione bancaria del Senato del nuovo Governatore della Federal Reserve Jerome Powell e ilQuanto a Powell, gli investitori tenteranno di carpire qualche anticipazione sulle prossime mosse di politica monetaria della banca Centrale americana.Il via libera alla Tax Reform entro la fine dell'anno, cosa promessa dal Presidente USA Trump, è invece l'aspirazione della Corporate America dal momento che il testo mira ad abbassare le tasse societarie dl 35% al 20%.L'inquilino della Casa Bianca ne discuterà con i Repubblicani in occasione del loro incontro settimanale, mentre giovedì è atteso il via libera del Senato. Una volta ottenuto il pass, dovrà essere approntato un nuovo testo con i rappresentanti della Camera.A poco più di mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 viaggia poco sopra la parità a 2.604 punti, così come quello sul Nasdaq, che si attesta a 6.418 punti. Più sicuri i futures sul Dow Jones, che segnano un +0,14% a 23.595 punti.