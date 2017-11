Natale: i regali da mettere sotto l'albero si fanno in rete. Un italiano su tre li compra on-line

(Teleborsa) -Sembra proprio che gli italiani preferiscano scegliere il dono da mettere sotto l'albero comodamente da casa, al tempo record di un click.E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Deloitte pubblicata in occasione del Cyber Monday, la data di super sconti online in tutto il mondo. Gli italiani quest’anno hanno deciso di destinare per regali un budget complessivo di 208 euro a famiglia che per il. Si tratta di una percentuale che non è mai stata così elevata ma che – sottolinea la Coldiretti – resta inferiore a quella di molti Paesi Europei dal 51% della Gran Bretagna al 48% della Germania, dal 44% dell’Olanda al 42% della Polonia. Percentuali di valore di acquisto online più ridotte si rilevano in Spagna (30%), Belgio (27%), Grecia (24% e Portogallo (19%).Complessivamente la spesa in regali degli italiani per le feste di fine 2017 – precisa la Coldiretti – è superiore quest’anno dell’11%, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 321 euro a famiglia e in fondo ci sono i greci con appena 136 euro.– spiega la Coldiretti - sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessità riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.- Addio corse dell'ultimo secondo. Gli italiani comprano con largo anticipo. L’attenzione per il Cyber Monday anche in Italia è giustificata dalla tendenza – sostiene la Coldiretti – ad acquistare i regali di Natale in. Tra i regali più gettonati,, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio.