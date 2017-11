OCSE, la crescita dell'Italia perderà slancio nel prossimo biennio

(Teleborsa) - La crescita del PIL italiano rimarrà sostanzialmente. E' quanto prevede l', nell'Economic Outlook 2018, che ha rivisto al rialzo la crescita del Belpaese, ora indicata ad un +1,6% del PIL sul 2017.Peccato però che l'organismo internazionale con sede a Parigi stimi una. Tuttavia, se le stime sopra citate vengono confrontate con quelle fornite dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico lo scorso settembre , appare un quadro più incoraggiante: in un aggiornamento di interim, l'OCSE prevedeva un +1,4% per il 2017 e un +1,2% per il prossimo.Quanto al, l'ente stima che, seppur di poco, ma richiama alla prudenza e alla: si attesterà al 131,6%, a fronte del 131,9% del 2016. Nel 2018 calerà ancora al 129,8% e nel 2019 al 127,7%. "L'incidenza del debito pubblico si è stabilizzata, ma resta alta - avverte l'OCSE -. La politica di bilancio è vulnerabile agli aumenti dei tassi di interesse. Per ridurre l'incidenza del debito èche aiutino la crescita mentre si aumenta gradualmente l'avanzo primario".Nel suo Economic Outlook, l'organizzazione affronta anche il temae rileva come i NPL ) rappresentino una, aumentando i rischi a carico delle finanze pubbliche in caso di crisi". Al tempo stesso però "la strategia messa in campo dal governo per gestire le banche deboli sta dando frutti e gli NPL hanno iniziato a diminuire. Una riduzione più veloce del previsto degli NPL, ma sempre graduale, sosterrebbe la fiducia rafforzando ulteriormente gli investimenti del settore privato".