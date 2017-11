Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Du Pont de Nemours

Cisco Systems

Home Depot

Chevron

Nike

Shire

Dentsply Sirona

Micron Technology

Align Technology

Regeneron Pharmaceuticals

Mercadolibre

Netease

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) - Wall Street parte a marce alte dopo la sessione poco mossa della vigilia.Bypassato l' aumento oltre le attese del deficit commerciale , gli investitori concentreranno la propria attenzione su due elementi clou: l'udienza di "conferma" davanti alla Commissione bancaria del Senato del nuovo Governatore della Federal Reserve Jerome Powell e ilQuanto a Powell, gli investitori tenteranno di carpire qualche anticipazione sulle prossime mosse di politica monetaria della banca Centrale americana.Il via libera alla Tax Reform entro la fine dell'anno, cosa promessa dal Presidente USA Trump, è invece l'aspirazione della Corporate America dal momento che il testo mira ad abbassare le tasse societarie del 35% al 20%.L'inquilino della Casa Bianca ne discuterà con i Repubblicani in occasione del loro incontro settimanale, mentre giovedì è atteso il via libera del Senato. Una volta ottenuto il pass, dovrà essere approntato un nuovo testo con i rappresentanti della Camera.Sulle prime battute, ilmostra un rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea l', che arriva a 2.606,63 punti. In leggero rialzo anche il(+0,19%) e l'(+0,25%).Al top tra i(+1,63%),(+0,81%),(+0,71%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano sua causa di un downgrade.Tra i(+1,56%),(+1,38%),(+0,96%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%.