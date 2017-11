Piazza Affari si allinea al segno più dell'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

Mediaset

Brembo

Banca Mediolanum

Luxottica

CNH Industrial

Telecom Italia

Fiat Chrysler

Geox

Acea

Aeroporto di Bologna

Cairo Communication

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale rialzo perche si allinea ai principali mercati finanziari del Vecchio Continente.L'si mostra sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Lieve aumento dell', che sale a 1.295,8 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio () che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%.resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,46%.suche registra un rialzo dell'1,04%. In lieve salitache avanza dello 0,57%.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,52%. Sulla stessa linea, lieve aumento per ilche avanza dello 0,50% a 24.632 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,55%.(+2,16%).per, che vanta un progresso dell'1,79%.per, che cresce dell'1,75%.perche ha annunciato stamani il via libera dell'Antitrust canadese all'integrazione con Essilor , invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,83%., con un modesto ribasso dello 0,63%.per, che archivia la seduta con un calo dello 0,55% che ha smentito le accuse di Le Monde che aveva paventato una multa da 9,62 miliardi di euro per lo scandalo sul Dieselgate.Tra le azioni italiane a(+4,78%),(+3,63%) che oggi ha presentato il piano industriale,(+2,56%) e(+2,22%)., invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -4,45%.