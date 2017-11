Société Générale si riorganizza: taglierà 900 posti di lavoro

Société Générale

(Teleborsa) - Cura dimagrante per, che ha annunciato un piano di ristrutturazione da 1,1 miliardi di euro.La banca francese, che domani 29 novembre 2019 presenterà agli investitori il suo piano strategico finanziario per il 2020, chiuderà il 15% delle filiali e manderà a casa 900 dipendenti.Tale strategia comporterà oneri straordinari per 570 milioni di euro sui risultati di bilancio del quarto trimestre dell'anno.La società prevede che l'utile per azione aumenti a circa 6,50 euro per azione nel 2020.