Wall Street aggiorna nuovi massimi

(Teleborsa) -, sostenuta dai positivi dati sui prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori Nessuna sorpresa dall' attesa audizione di Jerome Powell davanti alla Commissione banche del Senato . Il futuro Chairman della Federal Reserve ha confermato un rialzo graduale dei tassi di interesse, aprendo però alla deregulation della finanza , cosa che ha messo il turbo alle big bank a stelle e strisce.Resta invece incerta l'approvazione della riforma fiscale entro la fine dell'anno, che è l'aspirazione della Corporate America dal momento che il testo mira ad abbassare le tasse societarie del 35% al 20%.In questo momento ilavanza dello 0,31%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.611 punti. Poco sotto la parità il(-0,29%); guadagni frazionali per lo(+0,35%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,44%),(+1,07%) e(+0,70%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,25%),(+1,63%),(+1,52%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.(+2,99%),(+2,36%),(+2,26%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,49 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.