Acea corre promossa dagli analisti dopo piano al 2022

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'8,51%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le promozioni giunte dagli analisti che confermano o migliorano la raccomandazione.Driver principale dei vari upgrade è il piano industriale al 2022 presentato ieri da Acea . Gli esperti dihanno rivisto al rialzo il giudizio portandolo a "outperform" con target price a 17,5 euro, prezzo che si confronta con i 16,47 euro delle attuali quotazioni. Indicazione "buy" ovvero comprare, viene fornita daSu base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16,91 Euro. Rischio di discesa fino a 15,75 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18,07.