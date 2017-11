Alfa Romeo torna in Formula 1 con Sauber

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Dopo 30 anni di assenza,torna a correre nei circuiti di. Il prestigioso brand del Gruppo(FCA) ha siglato oggi una partnership tecnico-commerciale pluriennale con il team svizzeroa partire dalla stagione 2018 di Formula.La livrea delle monoposto sarà caratterizzata dagli inconfondibili colori Alfa e dal marchio del brand in qualità di Title Sponsor. Le monoposto saranno motorizzate con le power unit Ferrari 2018.L'accordo prevede inoltre una cooperazione strategica, commerciale e tecnologica in tutte le possibili aree di sviluppo anche attraverso la condivisione di ingegneri e personale tecnico specializzato di Alfa Romeo. La partnership costituisce la base di ulteriori opportunità per le due società in Formula 1 e per il settore automotive in generale.La squadra si chiamerà"L'accordo con Sauber ­F1 Team – ha spiegato, AD di FCA – è un passo significativo nella ricostruzione del brand Alfa Romeo che, tornando in Formula 1 dopo un'assenza dalle corse di oltre 30 anni, restituisce al campionato uno dei marchi che hanno fatto la storia di questo sport, andando ad aggiungersi ad altre importanti aziende automobilistiche che partecipano alla Formula 1"., Presidente di Sauber Holding AG, ha dichiarato: "Siamo all'inizio di quella che siamo certi sarà una partnership duratura e di successo, fiduciosi che lavorando insieme potremo portare Alfa Romeo Sauber F1 Team a raggiungere traguardi prestigiosi".