Banca Popolare Sondrio supera i requisiti patrimoniali della BCE

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -comunica di avere ricevuto dallaa conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale) condotto nel 2017, la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata.Il livello minimo di) richiesto è pari all'8,375%, mentre per il Total capital ratio il minimo richiesto si commisura all’11,875%, a fronte di coefficienti prudenziali che, al 30 settembre 2017, si posizionavano ampiamente sopra le suddette soglie, attestandosi a(phased in) e al(phased in).