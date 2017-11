Banche in rally a Piazza Affari. Vola BPER

BPER

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale (FTSE IT Banks) che guadagna l'1,02%.Tra i player del settore,chedopo cheha comunicato i requisiti patrimoniali del gruppo bancario. La Banca centrale europea, al termine del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP 2017),per BPERL'incremento di 87,5 punti base è in gran parte "imputabile, per 62,2 bps, alla graduale applicazione del regime transitorio relativo al capital conservation buffer previsto dalla Vigilanza per tutte le banche e per 25 bps al requisito Pillar 2 Requirement".Tra le altre big del listino milanese, fa beneche guadagna dell'1,64%. A fare da assist alle azioni contribuiscono le indiscrezioni stampa secondo cui l'istituto si starebbe preparando a dire addio al sistema duale.Tonicain rialzo dell'1,91% grazie agli analisti di Banca Akros che hanno portato il giudizio a "accumulate" con target price a 18,8 euro.