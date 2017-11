BCE, incertezze politiche e volatilità potrebbero minare la stabilità finanziaria

(Teleborsa) -, parallelamente al miglioramento delle condizioni economiche. Le migliorate, infatti, hanno favorito unae galvanizzato il settore bancario che, in vista di una ripresa più robusta e di un graduale aumento dei tassi d'interesse, potrebbe veder incrementare la profittabilità.E' quanto emerso dallail consueto rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla, che fornisce un quadro completo dei rischi sistemici e delle vulnerabilità per il sistema finanziario dell'Eurozona.Dal rapporto emerge chenell'ambito dell'Eurozona ècon i risultati rassicuranti delle elezioni in Olanda e Francia, anche se i rischi connessi all'incertezza geopolitica globale, in primis le, hanno in parte controbilanciato il venir meno di questo elemento di incertezza.Il report individuaper la stabilità finanziaria nei prossimi due anni: una nuova impennata del premio per il rischio sui, una riacutizzazione dei problemi didi alcuni Paesi, la bassaed i problemi dinon finanziarie.Per quanto concerne, in particolare, i rischi dinell'ambito dell'Eurozona, la BCE avverte che potrebbero far risalire i premi per il rischio (i rendimenti) dei titoli di stato (e quindi gli spread) e riacutizzare iResta poi sempre presente il rischio legato all'andamento dei mercati finanziari, in particolare ilconnesso con unai, innescata dalla sopravvalutazione dei mercati USA.