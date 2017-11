Con Cartafreccia di Trenitalia al cinema in 2 con 1 biglietto per il remake di “Assassinio sull'Orient Express”

20th Century Fox

(Teleborsa) -invita al cinema i suoi viaggiatori più fedeli per il più classico dei gialli che mai abbia avuto tra i suoi principali protagonisti il treno, un leggendario treno, ovvero il remake del celeberrimo film "Assassinio sull’Orient Express" del 1934 tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie.Ai tantissimi in possesso di Cartafreccia, Trenitalia offre l’opportunità di potersi recare ad assistere a "condizioni agevolate" nelle sale delle diverse città dove da domani mercoledì 30 novembre sarà in programmazione la nuova edizione del giallo che ha fatto storia, questa volta diretto, co-prodotto e interpretato da Kenneth Branagh e distribuito daE per festeggiarne l’uscita e celebrare la famosa scrittrice giallista inglese, Trenitalia riservaappunto la, nelle giornate diQuesta nuova edizione ha per protagonisti un: da Penélope Cruz a Willem Dafoe passando per Judi Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp.La- frutto dell’accordo fra Trenitalia e QMI - è valida nei cinema di tutto il circuito UCI Cinemas in tutta Italia che hanno in programmazione il film. Per usufruirne sarà necessario esibire la propria CartaFRECCIA alla biglietteria del cinema insieme a un documento d’identità. La promozione è valida fino a esaurimento posti nelle sale cinematografiche del circuito UCI che hanno in programmazione il film.