Enac e Sea insieme per il punto sul progetto a Linate per facilitare il volo degli affetti da autismo

(Teleborsa) -. Ora c'è stato il momento del "punto sulla situazione" da parte dell'Ente per l'Aviazione Civile e appunto il gestore SEA, presenti rappresentanti del Comune di Milano e delle associazioni dei disabili e invalidi civili per un confronto "a più voci" su questo tema., partito come "progetto pilota" sull’Aeroporto di Bari nel novembre 2015,sull’esperienza che si accingono a vivere attraverso materiale dedicato, pubblicato sui siti delle società di gestione aderenti all’iniziativa.L’aeroporto di Milano Linate ha adottato il protocollo pubblicato sul proprio sito web ( http://www.milanolinate-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/passeggeri-a-ridotta-mobilita/progetto-autismo ) nella sezione dedicata alla mobilità ridotta, accompagnandolo con la descrizione del cosiddetto "percorso sociale".ad accettare serenamente il loro percorso di viaggio.ha illustrato come dall’inizio dell’anno, ovvero da quando è disponibile la procedura per visitare l’aeroporto prima del viaggio,si sono svolte con una cura del responsabile del servizio di Sala Amica e successivamente sono proseguite con il percorso in aerostazione previsto per le assistenze.In apertura di incontro,volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, e coinvolgendo, quali attori principali, anche le associazioni territoriali che si occupano dei problemi collegati allo spettro autistico.. Anche in questa occasione i primi passeggeri che hanno usufruito di questo servizio hanno manifestato la loro soddisfazione nell’incontrare un aiuto concreto per accedere al viaggio in aereo, disegnato sulle delicate esigenze di questi specialissimi ospiti. La nostra ambizione è confermare questa nostra caratteristica all’interno di un quadro dove già in generale gli aeroporti svolgono un ruolo apprezzato e importante"..