Enel e Intesa Sanpaolo insieme per l'economia circolare

(Teleborsa) -, promuovendo l’Economia Circolare, un approccio che consente di perseguire contemporaneamente questi obiettivi, tra loro fortemente complementari. Con questo scopo,si sono fatti promotori di un evento svoltosi oggi presso la sede di Confindustria e aperto dagli interventi del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, e della parlamentare europea, Simona Bonafè.Nel corso dell’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico,che coinvolge, come capofila per ciascun settore, un’azienda protagonista del Made in Italy a livello internazionale e già fortemente impegnata sul tema.L’Economia Circolare punta alla trasformazione dei processi e al re-design dei prodotti e dei servizi, favorendo il superamento delle tradizionali divisioni tra diversi settori industriali e una maggiore sinergia tra le aziende., abilitata dall’innovazione tecnologica, è un, nonché il superamento della tradizionale distinzione di fasi e ruoli tipici dell’economia lineare: un processo che coinvolge numerosi attori, in modo trasversale lungo l’intera catena del valore” - ha dichiarato. “In questo contesto, le grandi imprese possono svolgere un ruolo fondamentale, anche come volano per favorire la transizione circolare delle proprie filiere, rafforzando la competitività del sistema italiano anche nel contesto internazionale”., che ci ha valso diversi riconoscimenti, tra cui l’inclusione in numerosi indici e, in particolare, nel Dow Jones Sustainability Index" - ha sottolineatoe amministratore delegato di Banca IMI -. ", capace di creare nuovo valore e crescita. Vediamo nella Circular Economy una sfida innovativa e strategica che porterà importanti benefici a livello globale".