I futures USA preannunciano un avvio in verde per Wall Street

(Teleborsa) - Si prospetta un avvio in lieve rialzo per Wall Street.I futures sui principali indici a stelle e strisce viaggiano infatti in territorio positivo, sostenuti daie dallaalla luce delle parole pronunciate ieri dal futuro Chairman della Federal Reserve, Jerome Powell Di un certo aiuto anche i numeri su PIL , che è stato rivisto al rialzo come da attese.A mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 viaggia poco sopra la parità a 2.627 punti, quello sul Dow Jones guadagna lo 0,29% a 23.879 punti.