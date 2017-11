Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

Finanziario

Industriale

Information Technology

United Health

JP Morgan

Verizon Communication

Walt Disney

Visa

Apple

Microsoft

Intel

Liberty Global

Liberty Global

Discovery Communications

Viacom

Autodesk

Micron Technology

Lam Research

Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 23.940,68 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.626,07 punti. In netto peggioramento il(-1,73%); sulla parità lo(-0,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,73%),(+1,77%) e(+0,89%). Il settore, con il suo -2,56%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+3,15%),(+2,34%),(+2,21%) e(+1,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,10%.Affonda, con un ribasso del 2,07%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.(+7,17%),(+7,16%),(+5,39%) e(+5,14%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -15,86%.Crolla, con una flessione dell'8,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,71%.