"Più libri più liberi": il mercato del libro col segno più nei primi 10 mesi dell’anno

(Teleborsa) - Una crisi profonda. Profondissima.Nei primi dieci mesi dell’annopassando a 913,6 milioni di euro (+13,4 milioni rispetto allo scorso anno), rispetto allo stesso periodo del 2016.dopo il calo dell'1% nei primi dieci mesi del 2017. Sono questi i primi dati dell’indagine, realizzata da Nielsen per l’Associazione Italiana Editori (AIE), sul mercato del libro e sulla piccola e media editoria in Italia che sarà presentata nell’ambito dell’incontro, organizzato da AIE in collaborazione con Aldus e Nielsen,, in programma il 6 dicembre alle 15.30 nella Aldus Room a, la fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma fino al 12 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola., dunque,è la parola chiave anche per le librerie, sia italiane che straniere, indipendenti e di catena. Nell’incontro, in programma sempre il 6 dicembre alle 16.30 nell’Aldus Room, si parlerà di come le librerie possono trovare delle forme innovative per