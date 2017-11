Small Cap Conference: gli investitori incontrano le PMI quotate

(Teleborsa) - Al via, evento dedicato alle società di piccola e media capitalizzazione quotate sui mercati di Borsa Italiana.L’edizione di quest’anno, spiega, vede la presenza di oltre 90 investitori che hanno richiesto più di 325 meeting one-to-one con le 31 società che parteciperanno all'evento per presentare le proprie strategie e i propri risultati.Aprono la Small Cap Conference 2017, Capo Segreteria Tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze,, Presidente del Gruppo Tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Presidente dell’Advisory Board di Borsa Italiana dedicato ad AIM Italia e, Direttore Generale di Assogestioni, che parlano dei cambiamenti strutturali in atto sul mercato italiano."Le piccole e medie imprese del nostro Paese guardano con crescente interesse al mercato dei capitali - ha dichiarato, Responsabile del mercato delle PMI di Borsa Italiana - . Stiamo osservando un forte slancio in tutti i settori e senza dubbio l’entrata in vigore dei Piani individuali di risparmio ha creato le condizioni strutturali che permettono alle piccole e medie imprese di crescere e consolidarsi utilizzando il mercato dei capitali.Vi è molta attesa anche per le misure sui costi di quotazione previsti dal Disegno di Legge di Bilancio 2018 che daranno ulteriore impulso al mercato. La grande richiesta di incontri one-to-one alla Small Cap Conference dimostra il successo di quest’evento, creato da Borsa Italiana per favorire il dialogo delle PMI quotate con gli investitori".