Wall Street a due colori: bene la finanza, giù i tech

(Teleborsa) -dopo aver toccato nuovi record la vigilia.Ilsta infatti mettendo a segno un guadagno dello 0,34%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso; l'è fermo a 2.626,1 punti mentre ilsta lasciando sul parterre l'1,47% in scia alleGli investitori hanno deciso di monetizzare sulle big high tech a stelle e strisce, in particolare sui FAANG, ossia(parent company di Google), che da inizio anno hanno messo a segno performance da capogiro.Sorte opposta per il, cheDriver al rialzo anche le attese per il via libera entro l'anno alla riforma fiscale che taglia le tasse alle aziende , e la revisione all'insù del PIL del terzo trimestre , che conferma un'economia solida e aumenta le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse nel meeting della Fed del 12-13 dicembre. La cosa, comunque, non impensierisce i mercati in quanto sia Powell ieri che Janet Yellen oggi hanno confermato l'intenzione di procedere con rialzi graduali del costo del denaro.Sempre dal fronte macro, bene anche le compravendite di case ancora in corso In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,06%),(+2,66%),(+2,19%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.Affonda, con un ribasso del 2,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,54%.Tra i(+7,13%),(+7,04%),(+4,87%) e(+4,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,34%.Crolla, con una flessione del 7,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,47%.