Wall Street tentata da nuovi record

(Teleborsa) - Wall Street continua a spingere sull'acceleratore dopo iLa Borsa più grande del mondo ha aperto in territorio prevalentemente positivo, sostenuta dalleche taglia le tasse alle aziende e all' apertura del futuro Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla deregulation nel settore finanziario Di grande aiuto anche la revisione al rialzo del PIL del terzo trimestre , che conferma un'economia solida e aumenta le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse nel meeting della Fed del 12-13 dicembre. La cosa, comunque, non impensierisce i mercati in quanto sia Powell ieri che Janet Yellen oggi hanno confermato l'intenzione di procedere con rialzi graduali del costo del denaro.Sulle prime battute ilmostra un rialzo dello 0,31%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso. Più cauto l', che resta a 2.628,77 punti. In frazionale calo il(-0,38%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,06%).Al top tra i(+1,79%),(+1,63%),(+1,17%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra i(+3,50%),(+3,43%),(+2,52%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.