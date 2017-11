Auto, quanto sono disposti a spendere gli italiani per comprare un'auto nuova?

(Teleborsa) -puntano a spendere nel momento in cui decidono di acquistare un’auto nuova. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online del portale DriveK, gli italiani che cercano in rete quale automobile acquistare mettono in conto una cifra che li lasci liberi di scegliere tra un ampio ventaglio di possibilità: dalla citycar scontata al monovolume super accessoriato, dalla berlina compatta al crossover.La prima evidente differenza di budget emerge a seconda che a guidare il processo di acquisto sia unse la media, come detto, è di poco inferiore aila media delle ricerche compiute dalle donne vede una somma pari a "soli" 18.000 euro.Probabilmente il fenomeno si spiega con entrambe le motivazioni.. Gli importi medi più elevati che le famiglie italiane vorrebbero spendere si registrano in). Eppure, basta scorrere la classifica per notare che nella prima parte si trovano anche regioni come(quinta in classifica con 23.600 euro) e) – che battono anche la Lombardia, solo nona con 23.250 euro medi messi sul piatto per comprare l’auto nuova. Anche la coda della classifica riserva sorprese, in cui le famiglie puntano a spendere 21.200 euro.