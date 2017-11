Borse europee caute. Focus sull'OPEC

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove la cautela si fa sentire anche sulla piazza di Milano. Gli investitori restano alla finestra in attesa della, che potrebbe decidere un prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Sul fronte macro, si attende il, ma anchePrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,51 dollari per barile, in tensione per il meeting dei ministri petroliferi del Cartello.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 139 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,79%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Debole-0,43% mentreresta incollata sui livelli della vigilia., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.338 punti.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,10% sul precedente. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,03%. Tonica, con un aumento dello 0,81%. Denaro su+0,47% che ha sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,22%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,86%) e(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,05%. Giù anche, che cede lo 0,92% dopo la corsa della vigilia innescata da un upgrade.