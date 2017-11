Credit Suisse distribuirà agli azionisti il 50% degli utili

Credit Suisse

(Teleborsa) - Il mercato apprezza le ultime novità annunciate daIl colosso finanziario elvetico sta infatti guadagnando a Zurigo il 3% dopo aver svelato l'intenzione die di volerattraverso buyback azionari o dividendi speciali.Si tratta, ha spiegato il Chief Executive Officer- che ha preso le redini della banca nel 2015 con l'obiettivo di riportarla alla redditività - di un ringraziamento agli azionisti che in questi anni hanno supportato l'Istituto di credito anche nei momenti più difficili.Per la distribuzione degli utili agli azionisti, comunque, bisognerà attendere il 2019.Sul tavolo anche unache dureranno fino al 2020.In particolare, il Gruppo ha fatto sapere che raggiungerà il target di crescita dell'- fissato in 700 milioni di franchi svizzeri - entro la fine del 2017 e non l'anno successivo, come precedentemente indicato.