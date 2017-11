ELITE si espande in Sud America: nasce ELITE Brasile

(Teleborsa) -. La piattaforma internazionale di supporto alla crescita e raccolta di capitali lanciata all'interno dinel 2012 in collaborazione con Confindustria, annuncia la firma di un accordo con l'per il lancio di ELITE in Brasile.L’accordo prevede la collaborazione tra ELITE e IMMC per implementare ELITE in Brasile e promuovere il programma a livello locale. La prima classe di società brasiliane entrerà nel programma ELITE entro il primo semestre 2018, entrando a far parte della communityinternazionale ELITE che conta più di 680 società provenienti da 27 paesi.L'internazionalizzazione è da sempre uno degli elementi chiave delle società ELITE.Secondo la ricerca “Strategie di internazionalizzazione per le imprese ELITE” realizzata da McKinsey in collaborazione con ELITE su una selezione di società italiane che fanno parte della piattaforma, i principali Paesi di destinazione per lo sviluppo internazionale del proprio business sono per l'Europa la Germania (scelto dal 60% delle imprese intervistate), la Francia (57%) e la Spagna (48%) e per il resto del mondo USA (46%), Cina (38%) e al terzo posto proprio il Brasile (34%)."Il lancio di ELITE in Brasile, nonché la prima partnership in Sud America, è un importante traguardo che siamo lieti di celebrare con IMMC e FIEMG - ha dichiarato, Amministratore Delegato di ELITE - . L'annuncio di oggi rafforza l’impegno continuo di ELITE di sostenere le aziende in rapida crescita in tutto il mondo. Queste società hanno una capacità unica di innovare, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la prosperità economica. Sono lieto che le società brasiliane avranno la possibilità di far parte della community internazionale e dinamica di ELITE e accesso alle fonti vitali di finanziamento per la crescita"."Consideriamo la firma di questo accordo di cooperazione con ELITE e la conseguente creazione di ELITE Brasile una rivoluzione per le piccole e medie imprese locali nel loro approccio e nell'accesso ai mercati dei capitali del paese, che contribuirà in modo decisivo allo sviluppo dell’economia brasiliana", ha detto Paulo, Amministratore Delegato di