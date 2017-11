Euro Zona, inflazione novembre sale all'1,5% a/a

(Teleborsa) - L'inflazione dell'Eurozona è attesa in aumento, seppur a un ritmo di crescita inferiore alle aspettative degli analisti.E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati oggi dall'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. I prezzi al consumo sono attesi all'1,5%, su base tendenziale, in accelerazione rispetto all'1,4% del mese precedente. Le srime di consensus sono pari a +1,6%.L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - è vista in aumento dello 0,9% come a ottobre, ma sotto il +1% degli analisti. Quella che esclude solo l'energia è vista invariata a all'1,2%.Tra le principali componenti dell'inflazione dell'Euro Area, i prezzi dei cibi, alcol e tabacchi dovrebbero aver riportato un incremento del 2,2% (contro il +2,3% precedente), quelli dei servizi una crescita dell'1,2%, mentre l'energia dovrebbe aver segnato una accelerazione al +4,7% dopo il +3% precedente.