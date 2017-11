Il Sole 24 Ore, sottoscritto integralmente aumento di capitale da 50 milioni

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Sottoscritto integralmente l' aumento di capitale da 50 milioni de. Lo comunica il gruppo editoriale, sottolineando che le banche del consorzio di garanzia (Banca Imi e Banca Akros) hanno sottoscritto 4.234.144 azioni speciali per un controvalore di 4,069 milioni di euro, pari all'8,14% delle azioni oggetto dell'aumento di capitale.Pertanto ad esito dell'operazione, l'aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 49,98 milioni."Siamo molto soddisfatti - ha affermato l'amministratore delegato- per aver ottenuto un'adesione così alta all'aumento di capitale. La fiducia che ci hanno dato gli investitori, anche sulla base dell'interesse riscontrato sul piano di sviluppo del gruppo, conferma la forza e l'autorevolezza del brand Sole 24 Ore. Si tratta di un risultato molto positivo e di un segnale importante anche per il settore editoriale più in generale, considerando il contesto difficile del mercato. Oggi abbiamo portato a compimento una manovra finanziaria da circa 90 milioni che ci consente l’integrale copertura delle perdite della Società, il suo rafforzamento patrimoniale e il ripristino del patrimonio netto ad un congruo valore positivo, tutte misure necessarie a rilanciare il gruppo".