Italgas acquisisce sette concessioni gas nel Sud Italia

Italgas

(Teleborsa) -ha sottoscritto oggi con CPL Concordia un accordo vincolante per l’acquisizione di un portafoglio di 7 concessioni gas del Sud Italia, per complessivi 16 Comuni.(enterprise value). Al closing dell'operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa al netto del debito.Il perfezionamento è previsto entro il mese di marzo 2018 ed è subordinato ad alcuni adempimenti pre-closing.In particolare, l’accordo prevede che Italgas acquisisca:- 3 concessioni per la metanizzazione di Barano, Lacco Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia;- la concessione per la metanizzazione dell’isola di Procida;- la concessione per la metanizzazione del Bacino Calabria 12 formato da 10 Comuni in provincia di Reggio Calabria;2 concessioni per la metanizzazione dei comuni di Favara e Siculiana in provincia di Agrigento.Delle 7 concessioni alcune risultano in costruzione, le altre da realizzare; una di esse – quella relativa all’isola di Procida – è prossima all'entrata in esercizio., in parte finanziato da contributi pubblici.(al lordo contributi). Una volta ultimate, le infrastrutture avranno un’estensione complessiva di oltre 400 chilometri e serviranno un bacino potenziale di circa 32.000 nuovi clienti.L’accordo concluso oggi si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra le due Società volto a valorizzare i rispettivi asset e competenze in materia di costruzione e gestione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.