Mondo TV presenta il piano al 2022 che piace al mercato

(Teleborsa) -

Il Consiglio di Amministrazione di Mondo TV ha approvato il nuovo business plan quinquennale 2018-2022 che prevede un valore della produzione in aumento che passa da circa 47 milioni di euro nel 2018 a circa 100 milioni del 2022, passando per 62 milioni nel 2019, 76 milioni nel 2020, 88 milioni nel 2021, con un tasso di crescita cumulato nel periodo di circa il 113%.



Il margine operativo lordo (EBITDA) è visto passare da 36,2 milioni nel 2018 a 75 milioni nel 2022 (47 milioni nel 2019, 59 milioni nel 2020, 66 milioni nel 2021) con un aumento di circa il 108%.

Il risultato operativo (EBIT) è atteso a 22 milioni il prossimo anno che si amplierà fino a 50 milioni a fine piano (2022) passando per circa 32 milioni nel 2019, 38 milioni nel 2020, 45 milioni nel 2021, con un tasso di crescita superiore al 126%;



L'Utile netto è stimato in aumento a 15,8 milioni nel 2018, fino a raggiungere i 32,8 milioni nel 2022 (passando per 21 milioni nel 2019, 25 milioni nel 2020, 30 milioni nel 2021) con un tasso di crescita del 107%.



Mediamente nel periodo del piano Ebitda al 75%, Ebit al 50% e Utile Netto al 35% del fatturato.



Rispetto al business plan precedente, approvato in data 27 ottobre 2016, l’utile netto atteso per il periodo 2018-2022 è superiore di circa il 24%.



La posizione finanziaria netta è prevista ampiamente positiva a partire da fine 2018; il Patrimonio netto è atteso al 2022 ad un valore pari a circa 200 milioni.



"Crediamo nel modello di business i cui risultati sono stati premiati anche dall’andamento borsistico: il gruppo Mondo TV capitalizzava cinque anni fa circa 13 milioni di Euro, oggi capitalizza circa 220 milioni di Euro, incluse le controllate - ha commentato Matteo Corradi, amministratore delegato -. Il nostro target è continuare a lavorare per conseguire i risultati del nuovo business plan che, se premiati dall’andamento borsistico come nel passato recente, potrebbero portare il gruppo Mondo TV, da qui a cinque anni, ad una capitalizzazione di 1 miliardo di euro".



Il mercato premia il piano facendo balzare il titolo Mondo TV del 5,45%.