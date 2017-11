Piazza Affari maglia rosa in Europa al traino delle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Gli investitori restano alla finestra in attesa della riunione OPEC, a Vienna , che potrebbe decidere un prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,5 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 138 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,75%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%. Senza slancio, -0,09%, mentre si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,45%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,90%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,60%),(+1,37%) e(+1,29%). Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+2,63%),(+2,54%) grazie a un upgrade di Morgan Stanley,(+1,94%) ancora sull'onda dei requisiti patrimoniali BCE. Denaro su+0,59% che ha sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.di Milano,(+2,07%),(+1,87%),(+1,78%) e(+1,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.