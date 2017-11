Piazza Affari resiste alle vendite in Europa

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentreresiste al vento delle vendite. Denaro sulla borsa statunitense, dove loregistra un rialzo dello 0,74%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,189. Perde terreno l', che scambia a 1.273,9 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,83%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,18 dollari.Intanto, l'OPEC a Vienna ha esteso i tagli alla produzione di greggio, in vigore fino a marzo 2018, fino alla fine dell'anno.bilancio negativoche scivola dello 0,29%. Senza slancio-0,90%, mentre si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,47%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,19%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,89%),(+2,64%) grazie a un upgrade di Morgan Stanley,(+1,94%) ancora sull'onda dei requisiti patrimoniali BCE. In calo-0,82% . La banca ha sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia.Le più forti vendite, invece, si manifestano suche scivola del 3,10%.di Milano, fa bene(+1,59%),(+3,43%),(+3,27%),(+2,69%) e(+2,66%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,95%.Nell'ultimo giorno per la trattazione dei diritti legati all'aumento di capitaleil titolo rimane sulla parità, mentre i diritti crollano del 70%.