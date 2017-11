Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo la diffusione di alcuni dati macro confortanti, come i sussidi alla disoccupazione ed i redditi e consumi personali Gli operatori guardano con attenzione agli sviluppi della riforma fiscale Novità dall' OPEC, che ha trovato la quadra estendendo i tagli alla produzione di petrolio a tutto il 2018.A New York ilha segnato nuovi record oltrepassando la soglia dei 24.000 punti. L'indice della borsa di New York avanza a 24.274,64 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso. Performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,94%. In rialzo il(+0,87%); sulla parità lo(-0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,43%),(+1,27%) e(+1,22%).Al top tra i(+3,36%),(+2,82%),(+2,34%) e(+2,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,11%.Al top tra i, si posizionano(+3,72%),(+3,14%) e(+2,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -4,51%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.