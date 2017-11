Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.272,35 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Buona la prestazione del(+0,86%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,55%),(+1,53%) e(+0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,83%),(+2,79%),(+2,74%) e(+2,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,97%.Tra i(+3,89%),(+3,69%),(+3,39%) e(+3,16%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,64%.