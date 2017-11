Sentiment immobiliare: archiviata la crisi, cresce il settore commerciale

(Teleborsa) - L'economia e, in particolare, il settore immobiliare hanno beneficiato negli ultimi due anni di un trend di crescita, sebbene a ritmi piuttosto contenuti.Aumentano le percezioni positive soprattutto per il business legato alle superfici commerciali, che registra una buona vivacità e presenta le occasioni più interessanti per gli investitori.In generale, rimane alta l’attenzione degli operatori per i centri storici di Roma e Milano, ma si affermano anche destinazioni alternative come Torino e Bologna.C’è la convinzione che alla ripresa dell’immobiliare possa agganciarsi un definitivo consolidamento dell’intera economia, soprattutto grazie al volàno costituito dalle infrastrutture.Questi in estrema sintesi i risultati della ricerca elaborata dalin collaborazione con, dalla quale risulta che nel secondo quadrimestre 2017 l’indice del Sentiment/Fiups del settore immobiliare ha raggiunto quota 19,32.Se i prezzi degli immobili sono considerati in crescita per tutte le destinazioni (tranne che per il settore industriale), i tempi medi di vendita stanno diminuendo in particolare per i negozi, mentre per le altre tipologie si mantengono stabili. Chi vuole investire, dunque, valuta più interessante il settore commerciale. Lo dimostra anche il fatto che il prezzo della vendita finale rimane vicino a quello proposto inizialmente, a testimonianza che il valore si è mantenuto stabile nel tempo.