Anas, via libera Corte dei Conti a Contratto di Programma

(Teleborsa) - Il Contratto di programma Anas 2016-2020, approvato dal CIPE lo scorso agosto , è diventato efficace con la registrazione da parte dellaGli interventi previsti nell'arco dei 5 anni,, coperti dal, e 6,1 miliardi per lavori in fase di attivazione ed in corso di esecuzione, già tutti finanziati."Con l’efficacia del Contratto di programma- ha dichiarato il-, viene attribuita una significativa iniezione di risorse che esprimono un preciso indirizzo sull'importanza della valorizzazione delle strade e sulla loro cura e manutenzione, tenuto conto che per il precedente piano (2015-2020) da 20,2 miliardi di euro, la copertura finanziaria ammontava ad appena 4,6 miliardi".Il piano investimenti da3,9 miliardi per nuove opere; 0,6 miliardi per interventi di ripristino della viabilità statale e locale danneggiata dal sisma del 2016 e altri investimenti.La distribuzione per area geografica degli interventi, allineata anche alla quota di rete gestita danelle varie macro aree, è così ripartita: il 56% degli investimenti previsti nel Piano interesserà le regioni dele leper un totale di circa 13 miliardi, il 24% riguarderà ilper un totale di circa 5,7 miliardi, il 19% sarà destinato al Nord per un totale di circa 4,4 miliardi e l’1% (oltre 330 milioni di euro) per la copertura di investimenti in tecnologia e altri interventi non allocabili territorialmente a priori quali danni ed emergenze.Gli interventi riguarderanno oltre 16 mila km, pari a oltre il 60% della rete Anas. Di questi, circa 15 mila km saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria, 624 da completamento di itinerari, 592 da adeguamento e messa in sicurezza e 272 da realizzazione di nuove opere.Buone notizie anche sul fronte del contenzioso, che a livello di gruppo negli anni aveva superato i 10 miliardi di euro. Ad oggi i risultati raggiunti da, anche grazie alla nomina di une composto da esponenti esterni provenienti da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Avvocatura dello Stato e Corte Conti, sono rilevanti: il contenzioso si è ridotto di ben 2,3 miliardi di euro."Siamo pronti all'appuntamento storico dell’integrazione– ha dichiarato il-. La registrazione della Corte dei Conti del contratto di programma, assieme al piano in corso di abbattimento del contenzioso e dell’invarianza dell’operazione per i conti dello Stato, rappresentava una delle condizioni previste dalla legge per il via libera all'integrazione di Anas nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiano".