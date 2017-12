Censis: Italia in ripresa ma aumenta il "rancore" sociale

(Teleborsa) - Un Paese in ripresa ma anche intrappolato nella paura di essere declassato socialmente, dove c'è più lavoro per i giovani ma la disoccupazione resta elevata.E' una fotografia in bianco e nero, quella scattata dalnelSecondo l'istituto di ricerca socio-economica la ripresa economica si rafforza "e l'industria va, ma cresce l'Italia del rancore".A livello economicoche è certificata anche da altri indicatori. Fanno eccezione gli, scesi del 32,5% in termini reali nel 2016 rispetto all'ultimo anno prima della crisi.Tuttavia, ile ilL'87,3% degli italiani appartenenti al ceto popolare pensa che sia difficile salire nella scala sociale, come l'83,5% del ceto medio e anche il 71,4% del ceto benestante. Pensano che al contrario sia facile scivolare in basso nella scala sociale il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, il 62,1% dei più abbienti, rileva il rapporto."La- spiega il Censis - è il nuovo fantasma sociale. Ed è una componente costitutiva della psicologia dei millennials: l'87,3% di loro pensa che sia molto difficile l'ascesa sociale e il 69,3% che al contrario sia molto facile il capitombolo in basso".Il Censis rileva inoltre come ci sia più lavoro per i giovani, anche se la disoccupazione resta molto elevata.In miglioramento anche l'occupazione femminile, ma il primo semestre di quest'anno ci consegna un'immagine ancora non positiva, poiché i punti del divario si sono ridotti notevolmente, ma la distanza da colmare è ancora tanta.