Energia, World Energy Outlook: il futuro è nell'elettrificazione

ENI

(Teleborsa) - Quattro cambiamenti di vasta portata stanno interessando il sistema energetico mondiale e delineano il contesto di riferimento del, il tradizionale rapporto sull'energia presentato oggi a Roma presso l'dal direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), alla presenza dei ministrie dell'amministratore delegato di ENISi tratta:. Nel 2016, l’aumento della capacità installata di solare fotovoltaico è stato superiore a quello di qualsiasi altra fonte; dal 2010, i costi delle nuove installazioni si sono ridotti del 70% per il solare fotovoltaico e del 25% per l’eolico, mentre i costi delle batterie sono diminuiti del 40%.Nel 2016 la spesa dei consumatori per l’energia elettrica a livello mondiale ha quasi equiparato quella per i prodotti petroliferi., il più grande consumatore mondiale di energia., che conferma il loro ruolo di maggiore produttore mondiale di petrolio e gas anche in un contesto di prezzi bassi.Questi cambiamenti avvengono in un momento in cui la tradizionale distinzione tra produttore e consumatore di energia non è più così netta e un nuovo gruppo di importanti paesi in via di sviluppo, guidati dall'India, sta progressivamente assumendo un ruolo di primo piano.L'Outlook descrive differenti direzioni lungo le quali il sistema energetico mondiale potrebbe muoversi da qui al 2040.