Facebook, fondo da 50 mln per beneficenza

Facebook

(Teleborsa) -per aiutare le comunità colpite da disastri naturali come terremoti e uragani: questa la novità annunciata dal Ceodurante ilSocial Good Forum, che si è svolto negli USA. Con queste risorse la società elargirà la stessa cifra donata dagli utenti alle organizzazioni no-profit che raccolgono fondi sul social network.Nel corso dello stesso evento, Facebook ha lanciato il programmaper contribuire a dare sostegno a chi è in difficoltà, e ha annunciato l'estensione al Bangladesh dello strumento. Lo strumento è stato lanciato il mese scorso in India, dove 4 milioni di persone si sono registrate come donatrici.- Poche ore prima era arrivato un altro annuncio: "A partire da oggi, stiamo aggiornando i nostri strumenti di intelligenza artificiale per identificare quando qualcuno sta esprimendo intenzioni di suicidio suin modo da poterlo aiutare, fornendogli velocemente il supporto di cui ha bisogno".Per molti si tratta di una mossa per cercare di spostare il più possibile l'attenzione dal tema delle, che vede il social più famoso del mondoormai da tempo.