Giappone, invariate le spese delle famiglie ad ottobre

(Teleborsa) - Ancora un trend deludente per legiapponesi, mentre gli operai vedono salire il loro redditi e consumi.Ad ottobre, le spese delle famiglie restano invariate a livello tendenziale in termini reali, contro il -0,4% atteso ed il -0,3% precedente, mentre registrano un aumento dello 0,3% in termini nominali, attestandosi a 282.872 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale del Giappone.Nello stesso periodo idelle famiglie operaie sono salite del 3,2% in termini nominali e del 2,9% reali, raggiungendo 501.416 yen, Laè invece cresciuta del 2,6% nominale e del 2,3% reale (313.733 yen).