I Ministri del Mediterrano Occidentale rafforzano la cooperazione per la blue economy

(Teleborsa) - I Ministri dei Paesi del Mediterraneo Occidentale credono nello sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo occidentale. Ieri, 30 novembre 2017, si sono riuniti a Napoli per sostenere e lanciare l'iniziativa per lo sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo occidentale, ossia una serie di azioni comuni orientato all'obiettivo di rendere lo spazio marittimo comune più sicuro, più pulito e più produttivo.I Ministri hanno concordato sul sistema di governance dell'Iniziativa WestMed e hanno deciso che il suo comitato direttivo sarà copresieduto da Algeria e Francia nel 2018, Francia e Marocco nel 2019 e Marocco e Italia nel 2020. La riunione informale si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione firmata dai 10 Paesi partecipanti (Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia)."La dichiarazione ministeriale adottata oggi testimonia la volontà politica dei Paesi di promuovere una crescita sostenibile nella regione WestMed - ha dichiarato Karmenu Vella, Commissario europeo per l'Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca - . Se vogliamo un Mare Mediterraneo sicuro e pulito, dobbiamo unire i nostri sforzi. Se vogliamo creare posti di lavoro e disporre di una blue economy sicura e sostenibile, dobbiamo tutti lavorare nella stessa direzione ed è bello vedere che sia i paesi partner dell'UE che quelli a Sud stanno recependo l'iniziativa con la stessa convinzione".Secondo, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, "la geografia è destino e la geografia non può essere accantonata: il Mediterraneo è una parte del destino comune dei dieci Paesi che oggi hanno concordato con l'Unione Europea (UE) e l'Unione per il Mediterraneo (UpM) sul fatto che la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile della risorsa mare sono essenziali per il nostro futuro. Per dare un contributo importante alla crescita delle nostre società, ci impegniamo a promuovere nei Paesi del Mar Mediterraneo occidentale uno sviluppo pacifico e sostenibile a livello sociale, economico e ambientale. Dobbiamo garantire che questo comune destino geografico si traduca in una politica di welfare per le persone in questa area".