Italia, l'ISTAT rivede al ribasso il PIL del terzo trimestre

(Teleborsa) - L'Nel, il, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato,rispetto al trimestre precedentenei confronti del primo trimestre del 2016.La stima preliminare diffusa il 14 novembre 2017 scorso aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,5% e un aumento tendenziale dell'1,8%.Il datoche avevano previsto una conferma della stima preliminare.Laper il 2017 è pari a +1,4%.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,3% dei consumi finali nazionali e del 3,0% gli investimenti fissi lordi, rileva l'Istituto nazionale di statistica. Lee lesono cresciute, rispettivamente, dell’1,2% e dell’1,6%.Laal netto delle scorte ha contribuito alla crescita del PIL per 0,7 punti percentuali (+0,5 gli investimenti fissi lordi, +0,2 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP e un apporto nullo della spesa della Pubblica Amministrazione PA). La variazione delle scorte ha fornito un contribuito negativo (-0,5 punti percentuali), mentrenetta è stato positivo (+0,2 punti).Si registrano andamenti congiunturali positivi per il(+1,3%) e(+0,1%), mentre il valoreè diminuito del 3,6%.Il terzo trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2016.