Piazza Affari in forte calo. Giù FCA e STM

(Teleborsa) -, dopo un esordio cauto A deprimere l'umore degli investitori potrebbe essere stata la decisione dell' Istat di rivedere al ribasso la crescita del PIL del 3° trimestre Buone notizie, invece, dai PMI della zona euro, saliti quasi a livelli record Leggera crescita dell', che sale a quota 1,189. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.276,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,74 dollari per barile dopo la riunione OPEC a Vienna Avanza di poco lo, che si porta a 139 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,73%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,29%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,97%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1%) e si attesta su 22.144 punti, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,90%),(-2,59%) e(-2,06%)., che mette a segno un +1,3%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -3,40%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,20%. Sensibili perdite per, in calo del 2,29%. In apnea, che arretra del 2,22%.Tra i(+0,66%),(+0,65%) e(+0,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,13%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,85%. Affonda, con un ribasso del 2,77%.