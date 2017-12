PIL, Padoan: "Alimentare la ripresa per evitare una nuova recessione in futuro"

(Teleborsa) - "La crescita in Italia sta accelerando, ma a un ritmo più lento rispetto ad altri Paesi dell'Eurozona. Bisogna continuare ad alimentare la ripresa per evitare una nuova recessione in futuro".Lo ha affermato il ministro dell'Economia,, nel suo intervento all'Italian Corporate Governance Conference 2017 a Milano, nel giorno in cui l'ISTAT ha comunicato una revisione al ribasso del PIL tricolore del terzo trimestre "Il sentiero e' stretto. La strada per raggiungere un tasso di crescita maggiore è lunga, ma le riforme stanno iniziando ad avere effetti strutturali", ha poi aggiunto.Padoan ha poi auspicato che il percorso delle riforme non si arresti e prosegua con rinnovato impulso anche nella prossima legislatura. "Lo stato dell'economia che il prossimo legislatore erediterà è di gran lunga migliore rispetto a quello ereditato da quello dell'attuale legislatura. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento", ha spiegato, aggiungendo: "il mio grande auspicio per Italia è che il capitale delle riforme che abbiamo accumulato lavorando duramente non sia disperso e che contemporaneamente rappresenti una solida piattaforma per una nuova forte ondata di riforme".