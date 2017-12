Un posto al sole anche d'inverno? I paperoni italiani scelgono Spagna e Brasile

(Teleborsa) - L’inverno è alle porte e per tutti è tempo di prepararsi ai mesi più freddi dell’anno. Per tutti o quasi:. LuxuryEstate.com ha analizzato le richieste dei nostri connazionali scoprendo cheper comprare proprietà di lusso che consentono di "superare" l'inverno al calduccio. E per un posto al sole in questi due Stati il budget medio degli italiani è pari rispettivamente aNon sono queste però le cifre più alte per garantirsi una casa al caldo durante il nostro inverno: sono infattiScorrendo la top 10 dei Paesi più gettonati dagli italiani che acquistano proprietà di lusso nei Paesi caldi (o perlomeno con un clima mite tutto l’anno), dopo Spagna e Brasile, seguono la. Qui però i budget si riducono, pur rimanendo sempre al di fuori della portata dei più, e sono pari rispettivamente aIlchiude la classifica e attira paperoni italiani disposti a spendere, in media,