(Teleborsa) - In ripresa le spese per le costruzioni in USA nel mese di ottobre.Il dato, comunicato dal, sale 1.242 miliardi di dollari, in aumento dell' 1,4% rispetto al +0,3% del mese precedente. Il dato è risultato migliore delle stime degli analisti, che erano per un lieve aumento dello 0,5%.Tra le costruzioni private, le spese sono aumentate dello 0,6%. La spesa in ambito pubblico è cresciuta dello 3,9%.