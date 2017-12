Apple trova accordo con l'Irlanda su tasse non versate

Apple

(Teleborsa) -e l'Irlanda hanno raggiunto un accordo di principio per il pagamento delle presunte tasse non versate a Dublino. Ad annunciarlo è il, spiegando che Apple verserà i fondi su un conto di garanzia."Speriamo di poter lavorare costruttivamente con le autorità irlandesi per assicurarci che il recupero sia completato il prima possibile. Questo consentirebbe di chiudere la procedura contro l'Irlanda, per non aver finora recuperato gli aiuti", ha detto un portavoce dell'antitrust UE dopo l'incontro tra il ministro irlandese e il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager.L'intesa arriva dopo che Bruxelles a ottobre aveva deferito Dublino alla Corte UE per non aver rispettato la decisione del 2016 sul recupero degli aiuti.