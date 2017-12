Aquafil sbarca a Piazza Affari. Titolo corre nel giorno del debutto

Aquafil

(Teleborsa) - Debutto positivo perIl produttore di fibre sintetiche sta guadagnando il 5,81% a 12,94 euro nel primo giorno di contrattazione sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.La quotazione è avvenuta dopo la fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 ad esito della quale Space3, la SPAC nata in seguito alla fusione di Space2 conFondata nel 1965, la società produce e commercializza fibre sintetiche impiegate nei settori della pavimentazione tessile, automobilistico, della moda e dello sport. Opera inoltre nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL, un percorso innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti.Il flottante è di circa il 37%.