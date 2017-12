Bio-on continuerà a collaborare con AkzoNobel sui polimeri naturali

Bio-on

AkzoNobel

(Teleborsa) -continuerà a collaborare consui polimeri naturali."Grazie agli eccellenti risultati raggiunti nell’ambito del progetto europeo Seafront finanziato dalla Commissione Europea, Bio-on e International Paint (AkzoNobel) hanno raggiunto un accordo per proseguire la propria collaborazione anche dopo la chiusura del progetto. L’obiettivo è continuare a studiare il possibile utilizzo dei polimeri naturali e biodegradabili di Bio-on come componenti di rivestimenti per il controllo delle incrostazioni progettati per impedire l'accumulo indesiderato di organismi marini su barche, navi, centrali elettriche marinee altri impianti acquatici" si legge in un comunicato.