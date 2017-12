ENAV, Uilt: ripristinate le tutele per il personale operativo

(Teleborsa) - Buone notizie per i controllori di volo, o meglio per quelli prossimi alla pensione."Finalmente è arrivata la soluzione al problema dei controllori del traffico aereo italiani, che da tempo attendevano la disposizione che consente loro di andare in pensione in coincidenza con la perdita della licenza di controllore, che per norme di salute e sicurezza legate al delicato compito di regolazione del traffico aereo, non può essere rinnovata dopo i 60 anni”. E’ quanto dichiara il Segretario Generale della Uiltrasportisull'approvazione definitiva della disposizione sul pensionamento del personale operativocontenuta nel Decreto Fiscale “Questo risultato importante – conclude Tarlazzi - è stato frutto del positivo dialogo tra sindacati e Ministero dei Trasporti, che ha recepito la problematica e portato a compimento il provvedimento che ristabilisce equilibrio e tutele per questi lavoratori”, conclude il sindacato.