Forex, sterlina in rialzo su vertice Brexit

(Teleborsa) - L'ottimismo per i progressi sul fronte Brexit , vede protagonista la sterlina sul mercato forex, che prende vantaggio nei confronti delle principali valute.Il governo britannico è alle prese con le faticosissime negoziazioni sull. Questo nodo potrebbe essere sciolto proprio oggi, durante un incontro a Bruxelles fra il Premier britannico, Theresa May, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ed il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk . Oggi è, infatti, in calendario la riunione dell'Eurogruppo, in occasione della quale è stato messo in agenda anche questo appuntamento.L'incontro è preceduto da un certo ottimismo, poichéIl tema Brexit dunque fa prevalere gli acquisti sulla valuta britannica che tratta aed aIl dollaro, invece, consolida le posizioni sostenuto dai passi in avanti sul fronte della riforma fiscale, proposta da Donald Trump, che ha ottenuto l'approvazione al Senato USA e, che si avvia al via libera finale.